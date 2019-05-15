Kıbrıs'ta Neslihan Atagül Doğulu rüzgarı

Annesinin her konuda büyük destekcisi olduğunu belirten Neslihan Atagül Doğulu söyleşide;

“Oyuncu olmak istediğimi söyleyince annem bana inandı ve güvendi. Bir süre bekledikten sonra dizi ve filmlerle buraya kadar geldim” dedi.

Eşi Kadir Doğulu hakkında açıklamalarda bulunan Neslihan Atagül Doğulu: “Kadir her zaman çok atiktir. O, bu konularda çok çabuk hazır cevaptır. Ama o benim hissettiğimden de öte farklı bir yerde. Biraz klişe olabilir ama onu üç beş kelimeye sığdıramıyorum” ifadelerini kulandı.

“Kıbrıs'ı çok sıcak buldum”

Doğulu, konuşmasının devamında “İyi ki davet ettiniz ve iyi ki sizlerle tanıştım. Kıbrıs'ı çok fazla sıcak buldum. Öğrencilerin ilgisi beni daha yakından tanımaya yönelikti ve bu benim için çok güzel bir şey. Mezun olan öğrencilere ve hala okuyan öğrencilere söylemek istediğim tek şey; eğer bir şeye inanıyorsanız peşinden gidin. Bu eğitim, aşk veya hayal olabilir. Bunların hepsini bir arada yapabilirsiniz. Sadece kendinize inanmanız ve kendi duygunuzun peşinden gitmeniz yeterli. Çünkü bizim size ihtiyacımız var” dedi.

Kıbrıslı Sanatçı Ahmet Evan coşkuyla karşılandı

Şenliklerin ikinci gününde öğrencilerle ve Kıbrıs Halkı ile buluşan Kıbrıslı Sanatçı Ahmet Evan dinleyicilerine eşsiz bir gece yaşattı. Ahmet Evan ile tüm zamanlara yolculuk yapan dinleyiciler yerli ve yabancı şarkıları bir arada dinlemenin hazzını yaşadı.

Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, bahar şenlikleri kapanış gününde sahnede

16 Mayıs Perşembe günü Baltık Ülkelerinin vazgeçilmez sanatçısı, MTV ‘Pimp My Ride' sunucusu, dünyaca ünlü markaların yüzü ve yurtdışında Türkiye'nin bayrağını gururla sallandıran Burak Yeter Sezzy GAÜ sahnesinde yer alacak.

