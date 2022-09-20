Kıbrıs'ta öğrencilerin yüzde 40'ı YDÜ'yü tercih etti

2022-2023 eğitim yılı ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 2022 ek yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine 3 bin 201 öğrenci yerleşti. Yakın Doğu Üniversitesi, 996 öğrenci ile en çok öğrencinin yerleştiği üniversite olurken, Girne Üniversitesine de 295 öğrenci yerleşti. Böylece "Yakın Doğu" oluşumu üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı 1 bin 291 oldu.

Yerleşen öğrencilerin yüzde 40'ı tercih etti

2022-2023 eğitim yılı ikinci ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen 3 bin 201 öğrencinin yüzde yüzde 40'ı Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesine yerleşirken, ilk yerleştirme sonuçlarına göre de YDÜ açık ara KKTC'nin en çok tercih edilen üniversitesi olmuştu. İlk yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitesine yerleşen 11 bin 141 öğrenciden 2 bin 570 öğrenci bu üniversiteye yerleşmişti.

Kayıtlar 26 Eylül'de başlayacak

İkinci ek kontenjanlarda Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kayıtlarını 26 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında yapması gerekiyor. Kayıtlar, üniversitelerin Türkiye temsilciliklerinde ve üniversite kampüslerinde gerçekleştirilebilecek.

Nitelikli üniversite hayatının kapılarını açıyoruz

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, YKS tercih sonuçlarına göre YDÜ'nün bir kez daha KKTC'nin en çok tercih edilen üniversitesi olduğunu söyleyerek, “Üniversitemizin öğrencilerine sağladığı akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarının oluşturduğu bilimsel üretkenlik, nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından benimsendiğini gösteriyor. Yakın Doğulu olma ayrıcalığını ve gururunu sizlere yaşatabilmek en büyük mutluluk kaynağımız. Sağlıklı ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” dedi.