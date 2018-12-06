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Kıbrıs'ta okullar tatil edildi

Kıbrıs'ta okullar tatil edildi
Kıbrıs'ta okullar tatil edildi

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle okulları 1 gün süreyle tatil ettiğini açıkladı.

Kıbrıs’ta okullar tatil edildi - Tıkla İzle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki gündür etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Aralık Perşembe (yarın) günü haklı şiddetli yağış ve fırtına konusunda uyardı. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı zorlu hava koşulları nedeni ile okulları yarın tatil ettiğini açıkladı. 

Yağışlar birçok bölgede elektrik kesintisine sebep olurken telefon ve internet hatlarını da olumsuz etkiledi.
Polis, fırtına nedeni ile halka daha dikkatli olma konusunda uyarıda bulundu.  

Emir Abdurrahman Bulut
 

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