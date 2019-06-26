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Kıbrıs'taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs'taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde
Kıbrıs'taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde

Kıbrıs'ın turizm cazibe merkezlerinden olan Larnaka’da bulunan Osmanlı Türk Şehitliği kaderine terk edildi.

Kıbrıs'taki Osmanlı Türk Şehitliği içler acısı halde - Tıkla İzle

Osmanlı Devleti zamanında Kıbrıs'ın Larnaka kentinde kurulan Türk Şehitliği 1974 Barış Harekatı'na kadar Kıbrıslı Türklerin cenazelerini defnettikleri bir yerken, daha sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geçen Larnaka Türk Şehitliği'nin bugünkü hali görenlerin yüreğini dağlıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bağlı Larnaka Belediyesinin sorumlu olduğu Makenzi bölgesinde bulunan Osmanlı Türk Şehitliği'nde çok sayıda mezar tahrip edilmiş durumda.

Mezar taşlarının yerlerde olduğu, bazılarının çalındığı ve şehitliğin tamamen kaderine terk edildiği görülüyor. Her yerini otların ve çalıların kapladığı şehitliğin adeta ormanı andıran görüntüsü dikkat çekiyor.
Şehitliğin içler acısı halini Avrupa'da yaşayan Kıbrıslı Türk Osman Hordan görüntüledi. Hordan, yaşadığı hayal kırıklığını da dile getirerek yetkilileri duyarlı olmaya davet etti.  

Emir Abdurrahman Bulut

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