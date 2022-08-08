Sektördeki çalışmalarının yanı sıra kick boks sporuna yapmış olduğu desteklerle dikkat çeken Novi Cars işletmecisi Alper Borucu, "Ben sporun birçok dalını yakından takip ediyorum. Sporun için de olmak da izleyicisi konumunda yer almak da bana büyük bir haz veriyor. Ancak diğer sporların yanı sıra kick boksun benim için ayrı bir önemi bulunuyor. Bizzat kendimi kick boksun bir parçası olarak hissediyorum. Bu nedenle Türkiye'deki gelişimini sürdürebilmesi için kick boks organizasyonlarına destek vermeye devam edeceğim" dedi.

Borucu, "Kick boks benim çok sevdiğim bir spor dalı. Her zaman kick boksun ilerlemesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için elimden gelenin fazlasını yapmaya hazırım. XFight Arena başta olmak üzere çeşitli kick boks arenalarına ana sponsor oldum. Kick boks için bu tutumumu sürdürmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Spor için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğinin altını çizen Borucu, “Türkiye'de ne yazık ki futbol ve birkaç ana spor dalı dışında diğer spor faaliyetleri, hayata geçmek ve gelişmek için birtakım unsulara ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaçlar genellikle sponsor ve yatırımcı hususunda ortaya çıkıyor. Sponsor ve yatırımcıya ihtiyaç duyan sporlar arasında bildiğiniz gibi kick boks sporu da yer alıyor. Aksi halde bu tarz sporların ayakta kalabilmesi pek de mümkün görünmüyor. Bu nedenle başta kick boks olmak üzere bu gibi sporlara benim gibi gönül verenlerin destek olması gerekiyor. Hepimiz elimizi taşın altına koymaktan kaçınmamalıyız. Kendi adıma kick boksun gelişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımı temin edebilirim. Kick boksun gelişmesi, yaygın bir spor haline gelmesi ve etkileyici bir spor dalı olarak daha geniş kitlelere ulaşması beni memnun eder” açıklamalarında bulundu.