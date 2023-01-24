Kick-boks organizatörü Kürşat Şahin, Hollywood yapımında yer alacak

Yapmış olduğu dünya çapında organizasyonlarla adından sıkça söz ettiren Kürşat Şahin, The Walking Dead dizisi yapımcıları ve yönetmeninden teklif aldı. Daha önce Kurtlar Vadisi, Kut'ül Amare gibi projelerde yer alan Şahin, Amerikalı ünlü yönetmen Frank Darabont'ın yönetmen koltuğunda oturacağı bir projede yer alacak. Proje ilgili açıklama yapamayacağını ve projenin gizli kalacağına dair anlaşma imzaladığını dile getiren Şahin, en büyük hayalinin bu olduğunu sözlerine ekledi. Projede Irak asıllı bir karakteri canlandıracak olan Kürşat Şahin, detayları görüşmek üzere 2 Şubatta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

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