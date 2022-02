Kick Boks Türkiye şampiyonu oldu, başarısını kanser olan babasına armağan etti

Güngören'de yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Nadire Saypak, Kick Boks yapan ağabeyini tavsiyesiyle spora başladı. 2019 yılında başladığı sporda kısa sürede kendini geliştiren Saypak, hocalarının da dikkatini çekti. Bir yandan 4. evre akciğer kanseri olan babasıyla ilgilenen bir yandan da eğitimi ve spor yaşamına devam eden Saypak, 19-27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Turnuvası'na gençler kategorisinde katıldı.

Zorlandığı anlarda kanser olan babasını düşünerek ayağa kalktı

Katıldığı ilk şampiyonada zorlu rakiplerine karşı başarıyla mücadele eden genç sporcu, ringde zorlandığı anlarda babasını düşünerek ayağa kalkmasını bildi. Final müsabakasına geldiğinde büyük heyecan yaşadığını anlatan Saypak, ringin kazananı olmayı başardı. İlk Türkiye şampiyonluğunu elde eden genç sporcu, başarısını her maçtan önce ve sonra hastanede de olsa konuştuğu babasına armağan etti. Genç sporcu dünya şampiyonluğunu hedeflerken, gireceği üniversite sınavı sonrası hukuk okumak istediğini söyledi.

“Babam için hastanelere gidiyordum akşam idmanlara yetişmeye çalışıyordum”

Genç yaşta Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 17 yaşındaki Nadire Saypak, “Ağabeyim Kick Boks yapıyordu. O Hasan hocayı biliyordu; ‘çok şampiyon öğrenci yetişiyor. Sen de başla, bir hobin olsun' dedi. Başladığımda ilk önce Emine hocanın derslerini gördüm, sadece kadınlara özel derslerdi. Sonra Emine hocam benim ilerlediğimi görünce karışık derslere yöneltti. Kick Boks Türkiye Şampiyonası olacaktı ona hazırlanmaya başladım. O benim için biraz zorlu geçti. Çünkü babam tedavi görüyordu, 4. evre kanser hastası olarak. Hem onun için hastanelere gidiyordum akşam da idmanlara yetişmeye çalışıyordum. Bir de araya okulumu koyuyordum. Üçünü bir yapmaya çalıştım. Ben bu şampiyonluğu, babam için oldum aslında. O biraz daha gurur duysun, mutlu olsun diye mücadele ettim. Çok şükür oldum. Şimdi Dünya Kick Boks Şampiyonası olacak gençlerde, ona da hazırlıklar yapacağım. Hocam da babam da daha çok gurur duysun istiyorum. Rakiplerim zorluydu, benim de İlk Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katıldığım yıl oldu. Bir an geldiklerinde kaldım, ‘acaba maç mı gidiyor' dedim. Ama sonra babam aklıma geldi, direkt gaza gelip devam ettim, durmadım. Durursam maç gidecek psikolojisine girdim, durmadan dövüştüm” ifadelerini kullandı.

“4. evre akciğer kanseri olan babama armağan ediyorum”

Şampiyon olduğunu öğrendiği an yaşadığı duyguları anlatan Saypak, “Çok güzel şeyler hissettim. İlk defa o şampiyonluğu tattım, elim kalktı, anlatılmayacak hisler. Gözyaşlarımı tutamamıştım içimden o an, biraz zordu ama güzeldi. Zorlu mücadelenin sonucunda o başarıyı tadınca insan daha iyi hissediyor. Daha çok başaracağım diyor, kafasına onu koyuyor. Daha çok elim kalksın, daha çok şampiyonluklarım olsun. Şampiyona Ordu'da yapıldı, oraya gittim, babam da İstanbul'da tedavi görüyordu. Sürekli beni arıyordu, ‘maçın ne oldu, nasıl geçiyor' diye. Ben de maçımı alınca onu mutlulukla arıyordum. Onu mutlu etmek beni de çok mutlu etti. Şu an üniversite sınavına hazırlanıyorum ama hem derslerime çalışıp hem de antrenmanlarıma eksiksiz devam edip dünya Kick Boks gençlerdeki o şampiyonaya da hazırlanıp şampiyon olmak istiyorum. Babamı daha çok gururlandırmak istiyorum. Hukuk okumak istiyorum. Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birinci oldum. 4. evre akciğer kanseri olan babama armağan ediyorum, o benimle daha çok mutlu olsun, gurur duysun diye şampiyon oldum. İnşallah daha da başarıların devamı gelecek” şeklinde konuştu.

Şen: “Bu sene dünya şampiyonu olacak diye bakıyoruz”

Sporda kısa sürede önemli başarı sağlayan sporcusuyla ilgili konuşan Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Fahri Şen, “9-27 Ocak 2020 tarihinde Ordu'da yapılan Türkiye Kupası'nda, Nadire Saypak, Türkiye şampiyonu oldu. İlk defa katıldığı böyle büyük bir turnuvada Türkiye şampiyonu oldu. Kendisi inşallah bu sene dünya şampiyonu olacak diye bakıyoruz, çalışmalarımız o yönde ilerliyor. 2019 yılında kulübümüze, kadınlar dersine kaydoldu, ondan sonra hocası Emine Arslan bana, ‘bu kızımız çok iyi' dedi. Benim derslerime de girmeye başladı. Haftanın 6 günü boks derslerine girdi, biraz daha üzerine düştük. Gerçekten büyük bir başarı iki senede katıldığı ilk şampiyonada şampiyon olan çok nadir insanlardan birisi. Nadire'nin babasının kanser hastası olduğunu öğrendik, onun da biraz da babasını mutlu etmek için bu turnuvaya katıldığını öğrendim. Babasıyla maçtan sonra görüşüyor, babası çok mutlu olduğunu söylüyor. Ona da çok büyük moral oluyor. Kanser hastalarına en büyük destek moral” dedi.

Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı