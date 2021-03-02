KidZania İstanbul ve Aksigorta dijital dünyada güvenli yaşama dikkat çekti

Aksigorta iş birliğiyle hazırlanan güvenli yaşam ve dijitalde bilgi güvenliği atölyelerine çocuklar, Türkiye'nin her yerinden erişebiliyor. Atölyelerde, doğal afet ve ev kazaları için önlemlerden evcil hayvanlar ve çevre güvenliğine, dijital dünyada görgü kurallarından güvenli bilgisayar kullanımına kadar önemli bilgiler veriliyor.

Çocuklar, dijital dünyayı eğlence, öğrenme ve sosyalleşme için kullanırken, güvenli internet, telefon ve bilgisayar kullanımı öne çıkıyor. Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Türkiye'nin önde gelen sigorta markalarından Aksigorta ile güvenli yaşama dikkat çekiyor. Alanında uzman isimler ve Aksigorta iş birliğiyle geliştirilen güvenli yaşam atölyeleri, KidZania İstanbul Dijital'de çocuklarla buluşuyor. Yapılan açıklamaya göre videolarla çocukların, sosyal ve dijital ortamda güvenliğin sağlanması ve önlemler hakkında bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Çocuklar, günlük hayatta hem kendileri hem de çevreleri için güvenli bir hayatın ipuçlarını öğreniyor.

Doğal afetlere karşı alınması gereken önlemlerden çevre ve evcil hayvanların güvenliğinden ev kazalarına kadar; ilk yardım ve sigorta yaptırmanın öneminin anlatıldığı seri, eğlenceli bir dille çocukların yaşına uygun olarak hazırlanıyor.

Çocuklar, sigortacılığı öğreniyor

Riskli durumların önüne geçilebilecek önlemlerden biri de sigorta yaptırmak. Video serisinde, çocukların ebeveyn ve çevrelerinden duyduğu sigorta, sigortacılık ve sigorta şirketleri gibi terimlerin anlamını ve sigortanın faydaları aktarılıyor. Çocuklar, muhtemel riskli durumlara karşı sigorta yaptırmalarının önemini örneklerle öğreniyor.