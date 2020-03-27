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KidZania İstanbul ziyaretçi kabul etmeme süresini uzattı

KidZania İstanbul ziyaretçi kabul etmeme süresini uzattı
KidZania İstanbul ziyaretçi kabul etmeme süresini uzattı

KidZania yönetimi uzaktan eğitimin devam etmesi kararının ardından 31 mart tarihine kadar verdiği ziyaretçi kabul etmeme süresini uzattığını açıkladı.

Çocukların sanatsal, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik hizmet veren KidZania, uzaktan eğitimin devam etmesi kararının ardından 31 mart tarihine kadar verdiği ziyaretçi kabul etmeme kararını uzattığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı'nın aldığı koronavirüs (kovid-19) önlemleri ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim ve öğretimin devam etmesi kararları ile KidZania İstanbul olarak biz de eğlenerek öğrenme deneyimine verdiğimiz arayı uzatıyoruz. Bu süreçte kendimiz ve sevdiklerimiz için sosyal mesafeyi koruyor, çocukların evde geçirdiği zamanı en iyi şekilde değerlendirmeleri için hazırladığımız birbirinden eğlenceli ve öğretici içeriklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmaya devam ediyoruz. Ziyaretçilerimizi en kısa zamanda şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız."

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