KidZania, Türkiye'de 5'inci yaşını kutlama etkinliklerine 'Büyüklere KidZania' ile başlıyor

Kutlamalar, 10 Nisan Çarşamba akşamı yetişkinleri KidZania deneyimiyle buluşturarak 'Büyüklere KidZania' akşamıyla başlayacak.

Çocukların 65 aktivite alanında 100'den fazla mesleği deneyimlediği Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, 5'inci yaşında 'daha iyi bir dünyaya hazırlanmayı' sürdürüyor. Açıldığı günden bu yana 100 binden fazla imkanı olmayan çocuğu misafir eden KidZania İstanbul, yeni yaşında daha fazla çocuğun yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. "Daha iyi bir dünya için benim kocaman bir kalbim var" diyen herkesle el ele verecek olan KidZania, 10 Nisan Çarşamba akşamı 'Büyüklere KidZania' etkinliğinde kampanyanın tanıtımını da gerçekleştirecek.

Yapılan bilgilendirmede; yetişkinlerin KidZania'yı çocuklardan bir akşamlığına ödünç aldığı Büyüklere KidZania'da, çeşitli ikramların yanı sıra; konser, dans şovları, çekiliş ve eğlenceli sürprizlerin yanı sıra, KidZania aktiviteleri de deneyimlenebilecek. Üstelik, yetişkinlerin çocuklar gibi eğlenebileceği geceye katılan herkes için imkanı olmayan bir çocuk KidZania'da misafir edilecek. 10 Nisan akşamında gerçekleşecek