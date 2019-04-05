İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

KidZania, Türkiye'de 5'inci yaşını kutlama etkinliklerine 'Büyüklere KidZania' ile başlıyor

KidZania, Türkiye'de 5'inci yaşını kutlama etkinliklerine 'Büyüklere KidZania' ile başlıyor
KidZania, Türkiye'de 5'inci yaşını kutlama etkinliklerine 'Büyüklere KidZania' ile başlıyor

Çocukların eğlenerek öğrendiği, meslekleri deneyimlediği KidZania, Türkiye’de 5'inci yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Kutlamalar, 10 Nisan Çarşamba akşamı yetişkinleri KidZania deneyimiyle buluşturarak 'Büyüklere KidZania' akşamıyla başlayacak.

Çocukların 65 aktivite alanında 100'den fazla mesleği deneyimlediği Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, 5'inci yaşında 'daha iyi bir dünyaya hazırlanmayı' sürdürüyor. Açıldığı günden bu yana 100 binden fazla imkanı olmayan çocuğu misafir eden KidZania İstanbul, yeni yaşında daha fazla çocuğun yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. "Daha iyi bir dünya için benim kocaman bir kalbim var" diyen herkesle el ele verecek olan KidZania, 10 Nisan Çarşamba akşamı 'Büyüklere KidZania' etkinliğinde kampanyanın tanıtımını da gerçekleştirecek.

Yapılan bilgilendirmede; yetişkinlerin KidZania'yı çocuklardan bir akşamlığına ödünç aldığı Büyüklere KidZania'da, çeşitli ikramların yanı sıra; konser, dans şovları, çekiliş ve eğlenceli sürprizlerin yanı sıra, KidZania aktiviteleri de deneyimlenebilecek. Üstelik, yetişkinlerin çocuklar gibi eğlenebileceği geceye katılan herkes için imkanı olmayan bir çocuk KidZania'da misafir edilecek. 10 Nisan akşamında gerçekleşecek  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.