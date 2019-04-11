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KidZania'da bu kez yetişkinler eğlendi

KidZania'da bu kez yetişkinler eğlendi
KidZania'da bu kez yetişkinler eğlendi

Çocukların meslekleri eğlenerek deneyimlediği Çocuklar Ülkesi KidZania’yı yetişkinler bir günlüğüne ödünç aldı. KidZania İstanbul’un 5'inci yaşının kutlandığı ‘Büyüklere KidZania’ etkinliğinde yetişkinler, çocukların renkli dünyasına adım attı ve doyasıya eğlendi.

Gerçek hayatın simülasyonunu, çocuklara göre ölçeklendirilmiş aktivite alanlarında sunan KidZania, 5'inci yıl kutlamalarını ‘Büyüklere KidZania' etkinliği ile başlattı. Yetişkinler; gizli ajanlıktan itfaiyeciliğe, şeflikten pilotluğa kadar pek çok mesleği eğlenerek deneyimledi. Yetişkinlerin çocuklara göre ölçeklendirilen aktivite alanlarında, doktor, polis, aşçı, pilot, mühendis gibi rolleri üstlendiği anlar renkli karelere sahne oldu. Büyüklere KidZania etkinliğine, ekrana yansıtılan kalpten sayaç da damgasını vurdu. “KidZania Her Çocuğun Hakkı” diyerek açıldığı günden bu yana 100 binden fazla imkanı olmayan çocuğu misafir eden KidZania İstanbul, yeni yaşını 'Daha iyi bir dünya için benim kocaman bir kalbim var' sloganıyla yine çocukların yüzünü güldürerek kutlayacağını etkinlikte duyurdu. 

Büyüklere KidZania'da konuşma yapan KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, "Yıl boyunca, 'Daha iyi bir dünya için benim kocaman bir kalbim var' diyen herkesle el ele vererek çocuklar için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu yılki ‘Büyüklere KidZania' bizim için ayrıca anlamlı. Davetimize katılan herkes için imkanı olmayan bir çocuğumuzu KidZania'da ağırlayacağız. ‘Çocuklar bildikleri şeyi arzular'. KidZania'da çocuklar meslekleri deneyimlerken, ideallerine de kavuşuyor. Liderlik etmenin yanı sıra, ekip olmayı öğreniyor, yardımseverliği, paylaşmayı içselleştiriyorlar. İşte, bu yüzden tüm iyi yürekli insanlarla kalbimizi büyütmeye hazırız" dedi.  

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