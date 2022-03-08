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Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı

Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı
Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı

Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Bağımsızlık Meydanı’nda siren sesleri yerine bu kez “Kiev'im Benim” şarkısı çaldı. TGRT Haber Dış Haberler Müdürü Tuna Öztunç da o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 13'üncü gününde Ukrayna ordusu ve halkı ülkeyi savunmaya devam ediyor. Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle sirenlerin çaldığı başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda bu kez hoparlörlerden “Kiev'im Benim” şarkısı çaldı. TGRT Haber Dış Haberler Müdürü Tuna Öztunç da o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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