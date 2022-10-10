Kiev Belediye Başkanı: 'Shevchenkivskyi bölgesinde çok sayıda patlama meydana geldi'

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kentte çok sayıda patlama sesi duyulurken, Lviv, Ternopil ve Dnipro'dan da saldırı haberleri geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentin merkezindeki Shevchenkivskyi bölgesinde çok sayıda patlama meydana geldi" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sokaklarda bulunan araçların alev aldığı ve çok sayıda yapıda da hasar meydana geldiği görüldü. Can kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Ukrayna basınında yer alan haberlerde saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.