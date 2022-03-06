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Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba: 'Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un askerleri akıl hastalarını rehin aldı'

Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba: 'Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un askerleri akıl hastalarını rehin aldı'
Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba: 'Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un askerleri akıl hastalarını rehin aldı'

Ukrayna’nın Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov tarafından Ukrayna’ya gönderilen askerlerin, ülkenin Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka kentindeki bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesini ele geçirerek, içerdeki akıl hastalarını ve hastane personellerini rehin aldığını duyurdu.

Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba: 'Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un askerleri akıl hastalarını rehin aldı' - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırılara destek veren Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un askerleri Ukrayna'da bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine baskın düzenledi.

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba konuya ilişkilin yaptığı açıklamada, Rus ordusuna bağlı Kadirov birliklerinin Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Borodyanka kentinde yer alan bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine ele geçirdiklerini ve hastanenin etrafına mayın döşeyerek, o bölgeden Ukrayna ordusuna topçu atışları yaptıklarını duyurdu.

Vali Kuleba açıklamasında, düşmanlarının sivillerin arkasına saklandığına dikkat çekerek, "Borodyanka kentinden aldığımız bilgilere göre Kadirov'un askerlerinin ruh ve sinir hastalıkları hastanesine girip içerdekileri rehin aldığını öğrendik. Hastanenin etrafına mayın döşedikten sonra oradan Ukrayna askerlerinin üzerine topçu atışları gerçekleştiriyorlar. Hastanede, 100'ü yatılı, 500 civarında hasta mevcut. Personeller ve hastalar işgalcilerin elinde. Düşman, çocukların ve hastaların arkasına saklanıyor" ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin
 

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