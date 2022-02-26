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Kiev halkı silahlanıyor

Kiev halkı silahlanıyor
Kiev halkı silahlanıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonu devam ederken halka silah dağıtımı gerçekleştirildi. Başkent Kiev’den ayrılanlar Polonya’ya geçerken son 24 saatte 29 bin kişi Polonya sınırını geçti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonu üçüncü gününde devam ediyor. Rus askerlerinin, Ukrayna'nın çeşitli şehirlerine yönelik saldırılarında Ukrayna'da genel seferberlik ilan etti.

Devlet Vladimir Zelenskiy'nin eli silah tutan herkese silah verileceğini açıklamasının ardından başkent Kiev'de halka silah ve mühimmat dağıtıldı.

Kiev halkı, Polonya'ya gidiyor

Gece boyunca çatışmaların sürdüğü Kiev'de yaşayanlar ise ülkeden ayrılmaya devam ediyor. Kiev halkı, sınır komşusu Polonya sınırına akın etti. Trenlerle Kiev'den ayrılan siviller Polonya'nın güneydoğusundaki Przemysl tren istasyonundaki sınır geçişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Polonya Ulusal Güvenlik Birimi tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 29 bin kişinin Polonya sınırını geçtiği açıklandı.

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