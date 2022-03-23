İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kiev'de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı

Kiev'de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı
Kiev'de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği hava saldırılarının ardından bir çok noktada yangın çıktığı ve saldırılar sırasında bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Kiev’de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan bu yana havadan ve karadan devam ediyor. Rus birlikleri bugün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Ukrayna'da sivil yerleşim alanları ve bir depoyu vurdu. Rusya'nın hava saldırısının ardından vurulan binalarda yangın çıktı. Çıkan yangına Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı itfaiye ekibi müdahale etti. Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın saldırıları nedeniyle bir kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yangınının kontrol altına alındığı bölgede, büyük hasar meydana geldi.
Öte yandan, İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çatışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.