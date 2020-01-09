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Kiev'de İran'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler anıldı

Kiev'de İran'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler anıldı
Kiev'de İran'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler anıldı

Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler Kiev'deki havaalanında anıldı.

Tahran-Kiev seferi için pistten havalanan ve kalkışından kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayollarına (MAU) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden yolcular için, Kiev Borispol Havaalanı'nda anma töreni düzenlendi. Anma törenine hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları katılırken, kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yanına çiçekler ve mumlar bırakıldı.

Ukrayna Havayolları'na ait uçağın İran'da düşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 176 kişinin öldüğü kazanın araştırılması için savcılığa gerekli talimatları verdiğini açıklamıştı. Düşen uçaktaki yolcuların ve mürettebatın İran, Kanada, Ukrayna, İsveç, Afganistan, Almanya ve İngiltere uyruklu olduğu tespit edilmişti.

Bekir Keskin

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