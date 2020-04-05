Kiev'de kalabalık yerlerde maskesiz dolaşmak yasaklandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de korona virüs salgınına karşı tedbirler arttırılıyor. Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun aldığı önlemlere ek tedbirler getiren Kiev Belediyesi, kalabalık yerlerde maskesiz gezmeyi yasakladı. Yasağa göre Kiev'de yaşayanlar, toplu alanlarda, caddelerde maskesiz dolaşamayacak ve toplu taşıma araçlarına binemeyecek. Alınan ek tedbirler kapsamında, cadde ve sokaklarda, şehre giriş çıkışlarda zorunlu ateş ölçümü yapılacak ve ateşi olanlar şehre alınmayacak, aynı zamanda bazı işletmelerde çalışmalar durdurulacak.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla 6 Nisan'da ülke genelinde başlayacak tedbirler kapsamında da insanların toplu şekilde bulunduğu alanlara maskesiz girmesi yasaklanıyor. Buna göre dışarıda 2 kişiden fazla gruplar halinde yan yana bulunmak, spor alanları ile evcil hayvanları gezdirme gereksinimleri hariç, park, bahçe ve ormanlık alanlara girmek yasaklanıyor. Ülkeye giren herkes için 14 gün karantina zorunluluğu getirilirken, 14 yaşından küçük çocukların, kalabalık alanlarda yetişkinlerin refakati olmadan bulunmaları da yasaklanıyor.



Şu ana kadar bin 225 vakanın tespit edildiği Ukrayna'da 32 kişi hayatını kaybetti.