İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu

Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu
Kiev'de kent meydanına barikatlar kuruldu

Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar devam ederken başkent Kiev’in kent meydanında güvenlik önlemleri arttırılarak barikatlar kuruldu.

Kiev’de kent meydanına barikatlar kuruldu - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarının 12'nci gününde başkent Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumy'de sivillerin tahliye edilmesi için geçici ateşkes ilan edildi. Saat 10.00'dan itibaren ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından kentlerde oluşturulan toplanma noktalarında sivillerin tahliye için bekleyişi başladı. Kiev'in merkezinde ise sıcak çatışma ihtimaline karşı önlemler arttırıldı. Kent meydanına barikatlar ve kumdan oluşan siperler kuruldu. Ukrayna askerleri ise kentin kritik noktalarına konuşlandırıldı. 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.