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Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatı sergilendi

Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatı sergilendi
Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatı sergilendi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Rusya ordusuna ait ele geçirilen silah ve teçhizat ile Rus askerlerine ait pasaportlar sergilendi.

Kiev’de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatı sergilendi - Tıkla İzle

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki İkinci Dünya Savaşı Müzesi'nde, 2022 Rusya-Ukrayna savaşı sergisi açıldı. Sergide, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında kullandığı ve Ukrayna tarafından ele geçirilen askeri teçhizat sergilendi. Ayrıca asker botları, helikopter ve tankların yanı sıra Ukraynalılara tecavüz ettiği ve Ukraynalıları öldürdüğü iddia edilen Rus askerlerinin pasaportları sergide yer alıyor.

Geçtiğimiz ay Rus ordusunun Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından Ruslara ait teçhizatlar, Ukrayna'nın Irpin, Bucha, Borodyanka, Gostomel ve diğer şehirlerinde sergilenmişti.

Victor Levchuk

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