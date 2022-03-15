Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan çatışmalar 20 gündür devam ediyor. Askeri ve sivil kayıpların yaşandığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, “Bugün zor ve tehlikeli bir gün. Askeri komuta merkezi kararı dolayısıyla bugün 20.00'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Şehirde özel izin olmadan hareket yasaklanacak. Sadece sığınaklara gidebilmek için dışarı çıkılacak. 17 Mart 07.00'a kadar sokağa çıkma yasağı sürecek. Bundan dolayı Kievlilerden 2 gün evde ya da sığınakta kalmaya hazırlanmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağının ardından Kiev'de sıcak çatışmaların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bekir Keskin



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