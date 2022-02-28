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Kiev'de sokağa çıkma yasağının ardından halk marketlere akın etti

Kiev'de sokağa çıkma yasağının ardından halk marketlere akın etti
Kiev'de sokağa çıkma yasağının ardından halk marketlere akın etti

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından 3 gündür sığınak ve evlerinde korku dolu anlar yaşayan Ukrayna halkı, temel ihtiyaçlarını gidermek için marketlere akın etti.

Kiev’de sokağa çıkma yasağının ardından halk marketlere akın etti - Tıkla İzle

Rus güçlerinin kuşatması altındaki başkent Kiev'de cuma gününden beri devam eden sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi. Bomba ve siren sesleri ile inleyen kentteki sığınaklarında korku dolu anlar yaşayan halk, yasağın sona ermesinin ardından kendilerini dışarı attı.

Temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın eden başkent sakinleri kısıtlı sayıda açılan alışveriş merkezi ve büfe önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İkili görüşmelerin olacağı haberiyle bir nebze rahatlayan vatandaşlar savaşın devam ettiği ve tekrar sokağa çıkma yasağının çıkacağı ihtimaline karşılık erzak depoluyor.

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Ukrayna hükümeti 3 gündür devam eden sokağa çıkma yasağını bu sabah sonlandırdı. Başkent sakinleri, bugün havanın güneşli olmasının da etkisiyle sokağa çıkarak temiz hava depolamaya çalıştı. Akşam 22.00'de yeniden başlayacak olan sokağa çıkma yasağı, yarın sabah 07.00'ye kadar devam edecek.

Öte yandan şehirde polis, asker ve çok sayıda gönüllü silahlanan halk, vatandaşların güvenliği için adeta kuş uçurtmuyor. Bugün siren sesleri daha az duyulurken ara ara başkentteki çatışma sesleri dikkatlerden kaçmıyor.

Ali Osman Akın - Feyzullah Kahraman
 

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