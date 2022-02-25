Kiev'de vurulan İHA'nın binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Ukrayna'ya giren Rus birliklerinin gece saatlerinde de saldırıları devam etti. Ukrayna'nın başkenti Kiev yeniden füze ve İHA saldırılarının hedefindeydi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde gözlem ve saldırı planı yapan Rusya'ya ait insansız hava aracını vurdu.

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Vurulan İHA Darnitsa semtindeki Koşitsa caddesinde bulunan bir binaya düştü. Binada büyük hasar meydana gelirken, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Binada yaşayanlar olayın ardından tahliye edildi.

Öte yandan orduya bağlı haber kaynakları, Rus birliklerin Kiev bölgesinde Vorzel şehrine de saldırı hazırlığında olduğunu bildirdi.

Bekir Keskin



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