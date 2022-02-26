İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kiev'deki sığınakta bir bebek doğdu

Kiev'deki sığınakta bir bebek doğdu
Kiev'deki sığınakta bir bebek doğdu

Ukrayna’nın başkenti Kiev‘de bombalar ve sirenler altında bir bebek dünyaya geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ülkede gece gündüz patlama ve siren sesleri yükselirken, sevindirici bir haber geldi. Başkent Kiev'de bombardımandan sığınağa kaçanlar arasında olan hamile bir kadının doğum sancıları başladı. Etraftakilerin hemen yardıma koşmasıyla gerekli koşullar oluşturuldu ve kadın doğum yaptı. Kiev Metrosu Başkan Yardımcısı Natalya Makagon tarafından yapılan açıklamada, "Bebek sığınak olarak kullanılan metrolarda değil başka bir sığınakta doğdu. Bu her koşulda aile için bir mutluluk anıdır" ifadeleri kullanıldı. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
 

Bekir Keskin
 

İLGİLİ HABER
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Silah bırakma çağrısı yaptığım yalan, silahlarımızı bırakmıyoruz Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Silah bırakma çağrısı yaptığım yalan, silahlarımızı bırakmıyoruz'
İLGİLİ HABER
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Putinin önerisini kabul etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Putin'in önerisini kabul etti
İLGİLİ HABER
AK Parti Sözcüsü Çelikten Ukraynada bulunan Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin açıklama
İLGİLİ HABER
Rusya, BMGKnın Ukrayna tasarısını veto etti Rusya, BMGK'nın Ukrayna tasarısını veto etti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.