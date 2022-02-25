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Kiev'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Kiev'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
Kiev'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye’ye tahliyesine başlanıldı.

Kiev'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor - Tıkla İzle

Türk vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından tahliye edilmeye başlanıldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye'ye tahliye edildiğini açıkladı.

Türkiye'den iş seyahati amacıyla geldiği Ukrayna'da mahsur kalan Tayfun Aydın, tahliye hakkında, “Türk Konsolosluğunda 2 gün kaldık. Bugün 2 otobüs geldi ve Kiev'den yola çıktık. Otobüsle Romanya üzerinden Türkiye'ye, İstanbul'a gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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