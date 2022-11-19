İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kiev'den Rus ordusunun çekildiği Herson'a ilk yolcu treni

Kiev'den Rus ordusunun çekildiği Herson'a ilk yolcu treni
Kiev'den Rus ordusunun çekildiği Herson'a ilk yolcu treni

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Rus askerlerinin çekildiği Herson kentine savaşın başlamasından bu yana ilk yolcu treni yola çıktı.

Kiev'den Rus ordusunun çekildiği Herson'a ilk yolcu treni - Tıkla İzle

Rus ordusunun geçtiğimiz hafta çekildiği Ukrayna'nın Herson kentine başkent Kiev'den aylar sonra ilk yolcu treni akşam saatlerinde yol çıktı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herson'a ilk tren gitti. Bu bizim zafer trenimiz. Vagonlarda 'zafer' bileti alan 200 yolcu var. Bu tren gibi normal bir yaşam için her şeyiyle Herson'a döneceğiz" ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.