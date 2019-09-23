İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kılavuz bıldırcın kuşu yorgun düştü

Kılavuz bıldırcın kuşu yorgun düştü
Kılavuz bıldırcın kuşu yorgun düştü

Ordu’da göç ederken yorgun düşen bıldırcın kılavuz kuşu, besin takviyesini yaptıktan sonra göçüne devam etti.

Ünye ilçesi devlet sahil yolu Burunucu mevkisinde Aile Sağlık Hizmetleri personeli yerde uzun süre duran ve uçamayan bir kuşun olduğunu fark etti. Personel durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliği Bölge Müdürlüğüne iletti. DKMP Ünye Şefi Saygın Yıldırım, kuşun Türkiye'de sadece göç devresinde görülen bıldırcın kılavuzu olduğunu belirledi. Bitkin halde bulunan ve herhangi bir yarası bulunmayan bıldırcın kılavuz kuşu, bir süre besin ve su takviyesi yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakıldı.

Metin Akyürek
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.