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Kılavuz tren raydan çıktı, 2 makinist hayatını kaybetti

Kılavuz tren raydan çıktı, 2 makinist hayatını kaybetti
Kılavuz tren raydan çıktı, 2 makinist hayatını kaybetti

Bilecik’te kılavuz trenin raydan çıkıp devrilmesi sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle hızlı tren seferleri durdu.

Kılavuz tren raydan çıktı, 2 makinist hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik-Bozüyük arasında bulunan Şelale rampaları mevkiinde meydana geldi. Kılavuz tren henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Trende bulunan 2 makinistin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza nedeniyle hızlı tren seferleri durdu. Savcının olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

 Tren kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi

 Bilecik'te kılavuz trenin tünelin içinde raydan çıkıp duvara çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 makinistin kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik-Bozüyük arasında bulunan Şelale rampaları mevkiinde meydana geldi. Tünelin içerisinde ilerleyen kılavuz tren, henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak duvara çarptı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Trende bulunan makinistler Sedat Yurtsever ile Recep Tunaboylu yaşamını yitirdi.
Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartımanın, Eskişehir'den yola çıkarak Ali Fuat Paşa Garı'na kadar kontrol yaptığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hızlı tren seferleri de durdu.

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