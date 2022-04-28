Kılıç Holdingde korkutan yangın

Balık fabrikasından çıkan yangın bir anda büyüdü. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmekte güçlük çekti.

Alev topuna dönen fabrikanın yaklaşık 100 m2 sandeviç panellli kapalı alanı tamamen küle döndü. 3 saatlik söndürme çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken fabrikada büyük maddi zarar oluştuğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre yanının çıkış nedenini elektrik kontağından olduğu bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor

Eren Ayhan

