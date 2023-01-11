MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, altılı masa hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, “ Kılıçdaroğlu derhal kamuoyuna bir izahat yapmak zorundadır. Anayasanın ilk dört maddesini kaldırabiliriz ne demek? Kılıçdaroğlu, altılı masa adı ile itibar kazandırmaya çalıştığı eski siyasilerin oyuncağına dönmüştür. Türkiye bu masaya teslim edilirse bu memleketin sonu hüsrandır. Gün geçmiyor ki masada olanlar Atatürk'ün kurduğu CHP tarafından konulan ve korunan Türkiye'nin kuruluş ilkelerinin teminatı olan maddeleri yerinden oynatmaya cüret eden yeni açıklamalar yapmasınlar. Son olarak Ali Babacan tarafından Nevşin Mengü'ye yapılan açıklamalar ülkesini seven her vatandaşımızın kanını donduracak türdendir” dedi.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerle yol yürüyen Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Yılmaz, “ Ali Babacan, kime ne mesaj vererek şartların oluşması durumunda Anayasanın ilk dört maddesini değiştirebileceğini söylemektedir. Bu maddeler Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan muhkem maddelerdir. Nasıl olurda bu maddeleri koruyup kollayan CHP bugün bu insanlarla yol yürüyebiliyor? CHP gerçek niyetini ortaya koymak zorundadır. Eğer bu masa da Ali Babacan ile aynı düşünüyorsa vay bu milletin vay CHP seçmeni milliyetçilerin haline” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün koltuğunda oturduğunu hatırlatan Yılmaz, “ Sayın Kılıçdaroğlu'na birileri oturduğu koltuğun Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturduğunu hatırlatması gerekir. Aksi takdirde Cumhur ittifakının, CHP ve masa hakkındaki bütün iddialarında haklı olduğu görülecektir. Kemal Kılıçdaroğlu bir an evvel ülkemizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan ilk dört maddeyi kaldırma niyetini pervasızca ortaya atan Ali Babacan gibi isimlerle yolunu ayırmak zorunda olduğunu görmelidir. Aksi takdirde CHP kontrolünde kurulan bu masada milletimizin bölünmez bütünlüğüne CHP önderliğinde bir tuzak kurulduğu konusu gündeme gelecektir. Bu zihniyetin iktidara gelmesi durumunda ortada ne anayasa ne de Türkiye kalır endişesi giderek artmaktadır “ dedi.

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