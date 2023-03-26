Kılıçdaroğlu: 'Bizler altı lider biradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın ‘Millet Sofrası' iftar programına katıldı. Programa Kılıçdaroğlu'nun yanı sarı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, “Yunus Emre bu toprakların yetiştirdiği hepimizin örnek alması gereken önemli bir değerdir. Yunus şöyle söyler: ‘İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.' Buradaki temel felsefe kendini bilmektir. Kendimizi nasıl bileceğiz? Eğer kendimizi, nefsimizi sorgulamazsak Yunus'un gereğini Yunus'un dileğini yerine getirmemiş oluruz. Kendini bilmek kin ve öfkeden arınmak demektir. Kendini bilmek adaletin peşinde koşmak demektir. Kendini bilmek vicdanının sesini dinlemek demektir. Kendini bilmek kul hakkı yememektir. Kendini bilmek topluma adanmışlıktır. Aynı zamanda kendini bilmek. Bizler altı lider biradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir yoldur. Hak yoludur, adalet yoludur, irfan yoludur, bilgi yoludur, bilim yoludur; dolayısıyla bu yola çıkanlar ülkemizin büyümesine, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacaklardır. Zor bir yolu seçtiğimizi biliyoruz. Çünkü bozulan bütün dengelerin yeniden inşa edilmesini ve bunun için mücadele edilmesini de gayet iyi biliyoruz ve gereğini yapacağız. Adalet için çıktığımız bu yolda, vereceğiniz her türlü destek, amacımıza ulaşmayı hızlandıracaktır. Evlatlarımız için, gençlerimiz için, engellilerimiz için, toplumun her kesimi için adaleti mutlaka ama mutlaka bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz” diye konuştu.

Abdullah Altunbaş - Yağız Ekrem Çiftçi



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