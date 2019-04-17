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Kılıçdaroğlu: 'Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır'

Kılıçdaroğlu: 'Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır'
Kılıçdaroğlu: 'Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek, ''Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır.'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Duygulu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Huzurluyum, duyguluyum. Büyük bir başarı elde ettik. Türkiye için, çocuklarımız için, onların geleceği için, demokrasimiz için, hep birlikte huzur içinde yaşamak için. Bu başarı bu topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır.'' ifadelerini kullandı.  

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