Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çanakkale hem bizim tarihimiz açısından, hem dünya tarihi açısından son derece önemli bir mücadeledir. Önemli bir kurtuluş mücadelesidir ve dolayısıyla biz minnet duymak zorundayız, hayatlarını, gözünü kırpmadan veren şehitlerimiz için, gazilerimiz için dedelerimiz ve büyüklerimiz için. Onlara çok şey borçluyuz, minnet borçluyuz. Bir şey daha var. Evlatlarımıza verilen mücadelenin nasıl verildiği, hangi şartlarda verildiğini unutulmaması gerekiyor. Yokluk içinde bu mücadele verildi ve insanlar hayatlarını, bedenlerini siper ettiler. Dolayısıyla o mücadelenin verildiği şartların da unutulmaması ve genç kuşaklarımıza aktarılması gerekir” dedi.

Milli Kurtuluş Savaşı'nın tüm dünyaya örnek olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Her birimizin tek tek vatandaş olarak sorumluluğu var. Bu devlet sıradan bir devlet değildir. Biz sıradan bir devlet değiliz. Bizim verdiğimiz mücadelede sıradan bir mücadele değildir. Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra bütün mazlum ülkeler de milli Kurtuluş Savaşı'nı verdiler. Türkiye'yi örnek aldılar. Cezayir'inden, Fas'ından, Tunus'undan tutun hepsi aynı mücadeleyi verdiler. Biz daha sonra cumhuriyeti kurduk. Bizimle beraber mücadele eden o bütün mazlum ülkeler 'Türkiye Cumhuriyeti kurdu. O zaman biz de cumhuriyet kuruyoruz' dediler ve tamamı cumhuriyet kurdular. Dolayısıyla bizim verdiğimiz mücadele sadece bizim toplum için değil, dünyadaki bütün toplumlar için, mazlum ülkeler için örnek oldu” dedi.

Türkiye'nin tüketen değil üreten bir toplum olması gerektiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Bundan sonraki mücadelemiz, akıl ve bilgi mücadelesi. Bilimde teknolojide gelişme mücadelesidir. Dünya ile rekabet etme mücadelesidir. Her birinizin cep telefonları var. Ama hiç birisi Türkiye'de üretilmiyor. Türkiye teknolojisi gelişmiş ürünlerin pazarı değil, aynı zamanda üreticisi olmak zorundadır. Onu biz ürettiğimiz zaman dünya ile rekabet ederiz. Bu nedenle yeni yol, bilimde ve teknolojide ilerleme yoludur. Bilimde ve teknolojide ilerleyen bir ülke, o zaman dünyanın her yerinde saygınlık kazanan bir ülke olur” dedi.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle birlikte Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Alan Klavuzu eşliğinde Çanakkale Savaşları ve Çanakkale Şehitler Abidesi ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra Atatürk abidesine çelenk sundu. Ardından Meçhul Asker Mezarı'nda dua okuyarak, sembolik şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı.

Mustafa Suiçmez - Emrah Elmas



