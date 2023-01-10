Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 50 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin grup toplantısı ile sosyal medyada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle tazminat davası açıldığını belirtti. Avukat Aydın açıklamasında, davayı karara bağlayan Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Kılıçdaroğlu'nu 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiğini aktardı.

Ahmet Furkan Gülap

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