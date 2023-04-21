Kılıçdaroğlu, depremzedelerin mezarına karanfil bıraktı

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Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mezarlara karanfil bırakarak dua etti. Kılıçdaroğlu'na mezarlık ziyareti sırasında bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş dua okunurken, “Bu Fatiha okumasını ne bilsin” diye bağırdı. Bu sözler üzerine partililer vatandaşa tepki gösterdi. Partililer ile vatandaş arasında tartışma yaşandı. Kılıçdaroğlu, mezarlıkta vatandaşlar ile sohbet ederek başsağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, halkla bayramlaşmak üzere mezarlıktan ayrıldı.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir





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