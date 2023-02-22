Kılıçdaroğlu: 'Hatay'ı ayağa kaldırmak hepimizin ortak görevidir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da deprem bölgesine ziyarette bulundu. Bölgede kurulan çadır kentleri gezen Kılıçdaroğlu, bir yandan yetkililerden son durumu dinlerken diğer taraftan da vatandaşlar ile bir araya geldi. Ziyaret ettiği çadır kentte açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ”Hem yaraları sarmamız hem geleceğe umutla bakan bir Türkiye inşa etmemiz gerekiyor. Ama gerçekten de belediye başkanlarımız canla başla olağanüstü çaba harcıyorlar. Bunu sadece CHP'li belediye başkanları için ifade etmiyorum. Bütün belediye başkanlarımız olağanüstü çaba harcıyorlar. O nedenle ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Hatay kadim bir kent. Önemli bir kent Hatay. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Hatay benim şahsi meselemdir' demiştir. Dolayısıyla Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak o görkemli kültürünü yeniden yaşatmak, tarihsel dokusunu yeniden ayağa kaldırmak hepimizin ortak görevidir. Biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. İnşallah çözülecek. Hataylı kardeşlerim, burası sizin yuvanız. Büyük acılar çekildi farkındayım. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılara Allah şifalar versin diyorum. El birliğiyle bütün bu sorunları çözeceğiz. Hiç kimse bundan en ufak bir endişe duymasın” dedi.

"Kısa süre içinde sahra hastanesi faaliyete geçecek"

Kılıçdaroğlu “Belediye başkanlarımızla birlikte geldik. Belediye başkanlarımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte koordineli çalışıyorlar. Ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Ben bu vesileyle bütün belediye başkanı arkadaşlarıma onların çalışanlarına yürekten teşekkür ederim. Eczanelerini kurdular. Bir hastane yapacaklar. Kısa süre içinde sahra hastanesi faaliyete geçecek. Çocuklarla ilgili kadınlarla ilgili güzel çalışmalar var. Depremin etkilerini azaltmak için ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Komşu illere veya Türkiye'de değişik illere giden bütün Hataylı kardeşlerim, burası sizin yuvanız. Buraya umarım kısa süre içerisinde dönersiniz” şeklinde konuştu.

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