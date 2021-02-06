Kılıçdaroğlu, İzmir'deki selde zarar gören esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programlar için İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen sel felaketinde dükkanlarını su basan esnafı ziyaret etti. Konak ilçesinde bulunan Mithatpaşa Caddesi'ndeki esnafların dükkanlarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Esnaftan altyapı tepkisi

Cadde üzerinde bulunan bir emlak dükkanını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada dükkanı işleten Saadet Körbulak ile bir diyalog yaşadı. Selde çok büyük zarar gördüğünü söyleyen esnaf Saadet Körbulak, “Zararımın karşılanmasını istiyorum. Bilgisayarların dahil her şey yüzmüş gitmiş. İzmirli olarak altyapının düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben eski tekstilciyim. Yurt dışına yıllarca gittim bu yağan yağmurun 20 katı fazlası yağmur yağdığını gördüm. Orada böyle şeyler yaşanmıyor, neden cennet Türkiye'mizde yaşanıyor. Çok yağış olmuş olabilir; ama Avrupa'da o kadar çok yağıyor ki. Hollanda'yı biliyorsunuz deniz yukarıda, onlar çözmüş biz niye çözemiyoruz. Biz de çok zeki insanlarız. O kadar güzel bir yerde yaşıyoruz ama ben bu duruma gerçekten çok üzülüyorum” dedi.

Ziyaret sırasında başka bir esnaf da, "İtfaiye buraya hiç gelmedi. Kaç gündür ekip yoktu burada. Sırf Kılıçdaroğlu gelecek diye burada bir dünya ekip var" diyerek tepki gösterdi.

“Altyapı çalışmalarını gözden geçirmek gerekiyor”

Kılıçdaroğlu da, “1 yılda yağması gereken yağmur 24 saatte yağınca İzmir'in her tarafı göl oldu. Bu tam bir afet. Bir sorun varsa çözülecektir. Hasar tespit çalışmaları yapılmış. Bütün esnafın zararları giderilecek. 2 bin küsur hanede maddi kayıp var. Hollanda'da oranın koşullarına göre altyapı oluşturuluyor. Burada Türkiye'nin koşullarına göre altyapı yapılıyor. Olağanüstü, afet boyutunda bir yağmur yağınca doğal olarak bunlar ortaya çıkıyor. İklim değişikliğiyle beraber yeniden bütün altyapı çalışmaları gözden geçirmek gerekiyor. Sadece İzmir için değil Türkiye için bunu yapmak lazım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyareti sırasında eşlik eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirterek, “İçiniz rahat olsun biz yanınızda olacağız, sizi yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

Bölgedeki diğer esnafların da sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, bir esnafın boyoz ikramını geri çevirmedi. Kılıçdaroğlu daha sonra Çiğli Tramvayı'nın temel atma törenine katılmak için Uğur Mumcu Arabalı Feribotu'na binerek Karşıyaka'ya geçti.

Salih Yılmazsoy - Halil Karahan - Sefa Alper Temiz

