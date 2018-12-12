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Kılıçdaroğlu ve Akşener bu akşam bir araya gelecek

Kılıçdaroğlu ve Akşener bu akşam bir araya gelecek
Kılıçdaroğlu ve Akşener bu akşam bir araya gelecek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in bu akşam CHP Genel Merkezi'nde bir araya geleceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, devam eden ittifak görüşmeleri çerçevesinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Koray Aydın, görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili bir takım görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz bir ön görüşme yaptık, genel başkanlar zaten görüşecek. Saati belli değil" ifadelerini kullandı.

Pelin Üzek Kılıç - Fatih Erdoğan


 

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