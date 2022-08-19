Kılıçdaroğlu ve CHP'li başkan işçiler tarafından ıslıklandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde çalışan yüzlerce işçi, maaşlarının az olduğunu ifade ederek Tekirdağ Büyükşehir Belediye binası önünde eylem yaptılar. Belediye binasının açılış töreni öncesinde bir araya gelen işçiler, ellerinde tuttukları pankartlarla zam istediklerini belirten sloganlar attılar. Açılış töreni boyunca sloganlar, alkışlar ve ıslıklarla Kılıçdaroğlu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ı protesto eden işçiler, "Kadir Başkan uyuma, işçilere sahip çık” ve "Kadir Başkan istifa" sloganları attı.

“Protestoysa buradayım, alkışsa buradayım”

İşçilerin tepkisi üzerine konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, "Protestoysa buyurun ben buradayım, alkışsa buradayım. Biraz sonra açıklayacağım şeyler ile birçok şey değişecek. Az kaldı az kaldı, geliyor gelmekte olan. Biraz sonra genel başkanımızın konuşmasında lütfen dinlemeyi bilin, çünkü bu hizmetlerin içerisinde size vereceği yatırımlar da var” ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın bu sözleri ise işçiler tarafından istifa sesleri, alkış ve ıslıklar ile protesto edildi.

Eylem yapan işçilerle ilgili tek bir kelime etmedi

Albayrak'tan sonra kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması da işçilerin yuhalamasının yanı sıra alkış ve ıslık sesleriyle protesto edildi. Kılıçdaroğlu, konuşması boyunca eylem yapan işçilerle ilgili tek bir kelime bile etmedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından sahneden inerek, Büyükşehir Belediyesi binasına geçti.

Halil Dağ - Tunay Özdemir - Furkan Bolat