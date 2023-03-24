İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhur İttifakı' gafı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhur İttifakı' gafı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhur İttifakı' gafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya ziyareti sırasında yaptığı konuşmada Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı liderleri olduklarını söylerken, Kılıçdaroğlu’nu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu düzeltti.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhur İttifakı' gafı - Tıkla İzle

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere beraberinde Millet İttifakı liderleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Malatya'ya gelen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu çevreyolu üzerinde depremde yıkılan AK Parti İl Binası'nın bulunduğu alanda açıklama yaptı. Bir gazetecinin sorusu üzerine değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı liderleri olduklarını söylerken, Kılıçdaroğlu'nu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu düzeltti.

Hasan Eryılmaz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.