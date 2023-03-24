Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhur İttifakı' gafı

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere beraberinde Millet İttifakı liderleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Malatya'ya gelen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu çevreyolu üzerinde depremde yıkılan AK Parti İl Binası'nın bulunduğu alanda açıklama yaptı. Bir gazetecinin sorusu üzerine değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı liderleri olduklarını söylerken, Kılıçdaroğlu'nu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu düzeltti.

Hasan Eryılmaz

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