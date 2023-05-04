Kılıçdaroğlu'nun mitingi öncesi CHP'de istifa depremi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Denizli'de yapacağı miting öncesi şok bir gelişme yaşandı. CHP Denizli İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Aslan'ın bir çok partiliyi miting alanına almadığı iddiası, istifalarını da beraberinde getirdi. Miting alanına alınmayan önceki dönem CHP İl Teşkilatında İl Sekreterliği, Merkezefendi İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevleri yapmış olan Hasan Alkan ve yanı sıra 50 kişinin daha partiden istifa ettiği öğrenildi.

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