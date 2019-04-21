Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırı sonrası tepkiler yağıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkartılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı ve TBMM Başkanından kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddet yoluyla veya şiddeti överek siyasi sonuç almaya çalışmak hem ilkel hem de beyhude bir çabadır. Bu menfur saldırıyı tekrar kınarken, Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini paylaşırken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.