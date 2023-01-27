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Kılık değiştiren kadın yankesicilik çetesi

Kılık değiştiren kadın yankesicilik çetesi
Kılık değiştiren kadın yankesicilik çetesi

Bursa'da yankesicilik yöntemiyle telefon çaldıktan sonra kılık değiştiren iki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Zanlıların hırsızlık yaparken başörtüsü taktıkları, olaylardan sonra deşifre olmamak için başörtülerini çıkardıkları ortaya çıktı. Mahkeme, güvenlik kamerasına da yansıyan iki kadın hırsızın tutuklanmasına karar verdi.

Kılık değiştiren kadın yankesicilik çetesi - Tıkla İzle

Merkez Osmangazi ilçesinde artan yankesicilik olayları Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan araştırmalar neticesinde Serra A., Galya G. Afranur S.'nın ceplerinden yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapıldığı belirlendi.

Hırsızların olayları gerçekleştirip bir ticari taksiye binerek bölgeden uzaklaştıkları. bir otoparkta üstlerini değiştirdikleri kameralara yansıdı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Burcu E. ve Deniz T. olduğunu tespit ederek evlerinde operasyon yaptı. Daha önce suç kaydı bulunan ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nde suçlarını itiraf eden Burcu E. ve Deniz T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı ve sonrasında kılık değiştirmeleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ahmet Berke Erdal

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