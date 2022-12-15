Kilimanjaro Dağı'nın zirvesinde artık internet erişimi var

Tanzanya'da bulunan Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nın zirvesinde artık internete erişilebilecek. Tanzanya Bilgi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye yaptığı açıklamada, dağın 5 bin 895 metre yüksekliğindeki zirvesinin internet ile dünyaya bağladıklarını ifade ederek, "Bu bağlantı, Afrika'nın çatısını, internet yoluyla dünyadaki görünürlüğünü artıracak şekilde ayarlandı" dedi.

Kilimanjaro Dağı'nın ilk olarak 3 bin 720 metre yükseklikteki Horombo bölgesinde geçtiğimiz ağustos ayında internet erişimi sağlanmıştı.

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