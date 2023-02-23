Kilis'de temizlik işçisinin başına düşen sıva güvenlik kameralarına yansıdı

Temizlik işleri personeli Süleyman Kaya, Şehitler Mahallesi Nemika Caddesi üzerinde temizlik işini yaparken 5 katlı bir binanın depremden etkilenen dış sıvalarının düşmesi sonucu yaralandı. Sıvanın işçinin başına düşmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Süleyman Kaya, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Okan Genç
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