Kilis'e 2 roket düştü

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den atılan 2 roket Kilis kent merkezindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki boş araziye düştü. İki roket de düştüğü boş arazide patlamadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, Kilis Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis, roketin düştüğü bölgeyi kordon altına alarak kimseyi yaklaştırmadı. Ölen ya da yaralanın bulunmadığı bildirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA!

Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamış, hasar ve ziyan meydana gelmemiştir. Rusya Federasyonu tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.

Mehmet Ali Dağ





