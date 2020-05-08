Kilis'e giriş çıkışlara kısıtlama getirildi

Kilis'ten Gaziantep'te bir fabrikaya servis ile gidip gelen işçilerde korona virüs çıkmasından sonra Kilis Valiliği bir dizi tedbirleri uygulamaya koydu. Kilis Valiliği tarafından Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmakta olan Büyükşehir statüsündeki Gaziantep ve Hatay illerinden sokağa çıkma yasağı uygulaması başlamadan önce Kilis'e akraba ziyareti, hafta sonu izni gerekçelerle yoğun bir ziyaret trafiği başladığından,10 Mayıs 2020 Pazar Günü saat 00.00'a kadar Kilis sınırlarına karayolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya yapılacak tüm girişlerin aşağıda belirtilen istisnalar haricinde geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Bu gelişme üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında Gaziantep'ten gelen araçlar üzerinde uygulama yapmaya başladı. Jandarma ekiplerinin de Hatay istikametinden gelen araçlar üzerinde benzer uygulama yapmaya başladı. Hatay ve Gaziantep'ten köy yollarını kullanarak Kilis'e gelenlerin engellenmesi içinde jandarma ekipleri denetimleri başladı.

Mehmet Ali Dağ

