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Kilis'in dar sokakları tarih kokuyor

Kilis'in dar sokakları tarih kokuyor
Kilis'in dar sokakları tarih kokuyor

Kilis’te geçmişi yüz yıldan fazla olan dar sokaklar kentin tarihine ışık tutarken, kentin tarihi dokusu nedeniyle SİT alanı içerisinde kalan bu bölgelerin bir kısmında sokak sağlıklaştırması yapıldı.

Kent geçmişte bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Kilis'te, tarihi dokunun günümüze kadar uzanması kentin tarihi ve kültürü açısından büyük önem taşıyor.

Tarihi dar sokakları, kabaltılar, Kilis'in geçmişteki mimarisinin gün yüzüne çıkarıyor. Tarihi kentlerden biri olan Kilis'te, 1800 yılların sonlarında yapılan evlerin bulunduğu sokakların dar olması nedeniyle vatandaşlar, evlerinin bulunduğu sokaklara araçları yerine yürüyerek gitmek zorunda kalıyor. Dar sokakların büyük bir sorun olduğunu bu sokakların genişliğinin yer yer 1 metreye kadar düştüğünü kentte,sokaklardaki evlerin SİT alanı içerisinde olduğu için yıkıp yeniden ev yapılması mümkün olmuyor.

Kilis'te tarihi dokunun korunması amacıyla zaman sokak sağlıklaştırması yapılırken, tarihi sokakları yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

Mehmet Ali Dağ

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