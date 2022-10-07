Kilis'te 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbarı çalışmalar neticesinde DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 2'si Kilis, 1'i Adana'da olmak üzere toplam 3 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına 2 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi tutuklanırken, 1 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçuna yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon neticesinde ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis'te sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkartıldığı mahkemece Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.

Mehmet Ali Dağ

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.