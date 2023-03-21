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Kilis'te ağır hasarlı tarihi caminin duvarı çöktü

Kilis'te ağır hasarlı tarihi caminin duvarı çöktü
Kilis'te ağır hasarlı tarihi caminin duvarı çöktü

Kilis'te Osmanlı Devleti döneminde yapıldığı tahmin edilen ve Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan caminin duvarı çöktü.

Kilis'te ağır hasarlı tarihi caminin duvarı çöktü - Tıkla İzle

Kilis Hakverdi Mahallesi'nde bulunan ve 1500'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Akcurun Cami'nin güneyindeki duvarı çöktü. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde ağır hasar alan ve kullanılmayan caminin enkazında ise ilk bilgilere göre kimsenin bulunmadığı belirtildi. Bir motosikletin enkaz altında kaldığı olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye yönlendirilirken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Okan Genç

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